В России появится новый дорожный знак

С 1 марта 2021 года на российских дорогах появится знак с предупреждением о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.

Постановление о введении соответствующего знака «фотовидеофиксация» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что знак, который заменит существующие таблички о наличии на дороге камеры, будет установлен на въездах в населенные пункты и трассах вне поселений на расстоянии 150–300 м от снимаемого участка дороги.

30 декабря эксперты напомнили, что в 2021 году дорожные камеры продолжат фиксировать различные виды нарушений автомобилистами. Например, камеры будут автоматически выписывать штрафы водителям с непристегнутым ремнем, а также тем, кто пользуется телефоном во время движения.

За разговоры по телефону и использование гаджета за рулем водителей накажут на 1,5 тыс. рублей. За непристегнутый ремень водителей ждет штраф 1 тыс. рублей.