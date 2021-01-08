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Миллер рассказал о росте загрузки «Турецкого потока» в 2,2 раза за год

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Российская компания «Газпром» за год эксплуатации «Турецкого потока» нарастила загрузку газопровода в 2,2 раза, а для европейских потребителей — в 2,5 раза. Об этом сообщил в пятницу, 8 января, глава компании Алексей Миллер.

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«Сегодня исполняется ровно год со дня торжественной церемонии открытия морского газопровода «Турецкий поток» <…> С начала эксплуатации «Газпром» нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей — в 2,5 раза», — привели его слова в ТАСС.

Миллер добавил, что «Турецкий поток» транспортирует российский газ через Черное море для потребителей Турции, Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

Он отметил, что Турция, Греция и Северная Македония увеличили закупку газа у «Газпрома» в 2020 году.

Ранее, 2 января, глава «Газпрома» рассказал, что девять европейских государств нарастили закупку природного газа у компании. По его словам, вырос экспорт российского газа в Турцию, Бельгию, Данию и Грецию. При этом поставки «Газпрома» в Словакию и Нидерланды достигли исторических рекордов. Всего за 2020 год компания экспортировала в страны дальнего зарубежья 179,3 млрд куб. м газа.

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