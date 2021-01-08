В Лондоне объявлена чрезвычайная ситуация из-за COVID-19

В Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за того, что система здравоохранения города находится на грани коллапса. Соответствующее заявление сделал мэр британской столицы Садик Хан на своей странице в Twitter в пятницу, 8 января.

«Я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса», — отметил Хан.

Он подчеркнул, что в настоящее время каждый 30-й лондонец болен COVID-19.

«Если мы не предпримем немедленных действий сейчас, наша система здравоохранения может быть перегружена и погибнет больше людей», — добавил градоначальник.

По данным портала Worldometer на 8 января, в Великобритании зарегистрировано более 2,8 млн случаев коронавируса. За весь период эпидемии умерли не менее 78,5 тыс. пациентов. Выздоровели свыше 1,3 млн человек.

В конце декабря Хан раскритиковал введение локдауна в столице Великобритании. Он отмечал, что карантин стал «ударом» для граждан и бизнеса.

Глава минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря, что в стране выявили новый штамм коронавируса. На тот момент говорилось об около 1 тыс. случаев на юге страны. По данным экспертов, новый штамм более заразен.