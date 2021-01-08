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Экс-министр рассказал о злорадстве украинцев из-за беспорядков в США

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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о злорадстве украинцев из-за протестов в Вашингтоне. По его словам, соотечественники воспринимают происходящее как праздник, потому что Штатам «вернулся бумеранг».

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По мнению Суслова, такая реакция связана с действиями американцев в различных регионах мира.

«Авторы всех этих идей «цветных революций», внутренних переворотов, дестабилизации власти <…> вдруг оказались жертвами подобных технологий», — отметил он в эфире NewsOne.

Он отметил, что такое огромное внимание мировой общественности и интерес беспорядки в Вашингтоне вызывают из-за того, что это стало доказательством отсутствия демократии в США.

По его словам, действующий президент Дональд Трамп не захотел отдавать власть и приложил усилия для дестабилизации ситуации.

6 января сторонники Трампа вышли на демонстрацию в его поддержку, а затем захватили Капитолий, где конгресс обсуждал утверждение демократа Джо Байдена избранным главой государства.

Произошли столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков погибли четыре человека, в том числе полицейский.

Политики и эксперты отметили, что события в США указывают на серьезный раскол общества. Французский политолог Эммануэль Леруа назвал беспорядки началом «революции по-американски».

По его мнению, американское общество разделено не просто на демократов и республиканцев, а на патриотов и мондиалистов.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что к беспорядкам привела устаревшая избирательная система в США. Ранее МИД неоднократно отмечал готовность РФ сотрудничать с законно избранным президентом США.

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