 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В РФ вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
Интернет
Канал Дональда Трампа нашли в Telegram
Спорт
Месси установил рекорд в чемпионате Испании
Мир
Госдеп отменил все ограничения на сотрудничество с Тайванем 
Общество
Очевидец заявил о лжи хозяйки сгоревшего дома престарелых под Тюменью
Мир
Отключение электроэнергии затронуло весь Пакистан
Мир
Эрдоган назвал беспорядки в Вашингтоне позором для демократии
Мир
Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании превысило 3 млн
Мир
Эрдоган связал будущее Турции с Евросоюзом
/

Бури жутких трансов: опыт погружения в неустойчивую психику декадентов

Энциклопедия поэтического эпатажа в серии ЖЗЛ
Фото: commons.wikimedia.org
Главный слайд
Начало статьи
Бури жутких трансов: опыт погружения в неустойчивую психику декадентов
2021-01-08 18:02:12">
2021-01-08 18:02:12
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биографический жанр, да еще освященный магической аббревиатурой ЖЗЛ, никак не мог остаться вне поля внимания — особенно в расслабленные дни каникул, когда самое время познакомиться с жизнью великих. Тем более что речь здесь идет о великих — и скандальных — поэтах. К тому же автором выступил видный историк и востоковед, а по совместительству ценитель и знаток русской и японской поэзии Василий Молодяков — короче, устоять было невозможно. «Известия» представляют книгу недели.

Василий Молодяков

Декаденты: Люди в пейзаже эпохи

М.: Молодая гвардия, 2020. — 399 с.


Книга Василия Молодякова объединяет под одной обложкой биографии 11 поэтов, так или иначе относящихся к декадентскому направлению. В этой «футбольной команде» к шести знаменитым центрфорвардам (Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Федор Сологуб) литературовед добавляет пятерых менее раскрученных игроков со скамейки запасных.

По ту сторону мольберта: кто раздевался перед Эдуардом Мане и кутил с Карлом Брюлловым
История объективации женщин в изобразительном искусстве

Самый известный во втором, более маргинальном разделе книги — англичанин Алджернон Чарльз Суинбёрн, при жизни признанный классиком и неоднократно выдвигавшийся на Нобелевскую премию (украшающая обложку Прозерпина с картины Данте Габриеля Россетти была его любимой героиней). До знакомства с Суинбёрном читателю предлагается встреча с двумя эфемерными, призрачными, растворившимися в закоулках литературной истории русскими фигурами — Александром Добролюбовым и Александром Емельяновым-Коханским, а вслед за Суинбёрном завершают галерею два немца, Ханс Хейнц Эверс и Джордж Сильвестр Вирек (Георг Фирек).

В прологе «Замечательные декаденты?» (вопросительный знак сменяется торжествующим восклицательным в эпилоге, мол, кто бы сомневался) Молодяков обозначает свою главную композиционную задачу: «...это должна быть цельная книга, а не с бору по сосенке», и, коротко описав принципы отбора участников, предоставляет читателю судить, удалось ли «сделать книгу единым целым, "с головой, туловищем и хвостом", как сказал об одном из своих сборников Брюсов, а не просто "собраньем пестрых глав"». В целом задача выполнена, хотя старания автора разбросать по книге там и сям специальные тематические крючочки и скрепочки, чтобы она не развалилась, не всегда выглядят одинаково убедительно.

Бури жутких трансов1
Василий Молодяков

Василий Молодяков

Фото: facebook.com/molodakov
Ловитель муз: главный питерский писатель рассказал о жизни и о себе
Валерий Попов и его занимательные истории

В подзаголовке «Люди в пейзаже эпохи» акцент скорее падает на первое слово. Та или иная эпоха тут остается все-таки фоном, а на первый план выходят портреты людей с причудливой душевной организацией, которая и в другое время дала бы нестандартные плоды. Единство сколоченной Молодяковым компании — прежде всего поведенческое. Декаденты, независимо от времени и места, от успешности или непризнанности, образуют своего рода шайку дворовых хулиганов, сплоченных жестким кодексом поведения, требующим вести себя как можно более вызывающе. В главе об Артюре Рембо Молодяков характеризует его не только как «поэта нового типа», но и как «пример совмещения жизни и творчества с превращением жизни, по общему мнению, в "черт-знает-что", так что ни Бодлеру, ни Верлену не снилось, а затем и в легенду».

Впрочем, автор заранее настроил себя на толерантность: «Не пытаясь морализировать и тем более судить своих героев <...>, я должен признать, что многие вели себя отвратительно, а окружающие не обязаны были терпеть их выходки». Этическая снисходительность Молодякова дает маленький сбой лишь один раз, когда он называет Емельянова-Коханского проходимцем — но этот Емельянов и правда самый странный персонаж книги. Описан же он таким загадочным образом, что закрадывается подозрение: а существовал ли он в действительности или является мистификацией Валерия Брюсова, самоназначенного предводителя русских декадентов и гения литературной маскировки?

Только хардкор: конец света в ассортименте
Популярный историк-подкастер собрал расшифровки своих передач

Брюсов, глава о котором расположена примерно в середине книги, возникает и в других, самых неожиданных местах, как бы помогая автору обеспечивать цельность. Так, в середине главы о Суинбёрне вдруг натыкаешься на стихотворное приветствие, которое Анатолий Луначарский написал к юбилею Брюсова, отмечавшемуся 17 декабря 1923 года. Приветствие это, автор которого «как будто чествует декадента, а не члена партии и ответственного работника», само по себе смахивает на пародию. Вроде тех, которыми в свое время развлекался насмехавшийся над брюсовскими стихами другой символист и мистик Владимир Соловьев: «Но робок я пред целым миром снов, // Пред музыкой роскошных диссонансов, // Пред взмахом вольных крыл и звяканьем оков, // Алмазным мастерством и бурей жутких трансов». «К Суинбёрну это подходит не хуже, чем к Брюсову», — делает Молодяков вывод, с которым трудно поспорить, потому что этим универсальным четверостишием можно порадовать широкий спектр юбиляров, хоть как-то отметившихся на стихотворной ниве.

123

Фото: Молодая гвардия
Тайное всласть: у хороших мальчиков тоже есть «секретики»
Петр Алешковский вспоминает потерянный рай советского детства

Пронизывающий всю книгу Брюсов в своем самолюбовании нередко выглядит комично, особенно когда речь заходит о периоде насмешек и глумления над декадентами и в особенности над брюсовским детищем, альманахом «Русские символисты». Тем не менее Молодяков цитирует его страницами, делает ему крайне лестные комплименты (процитировав брюсовское стихотворение «Бодлер», признается: «Лучшего "словесного портрета" Бодлера на русском языке я не знаю»). Иногда же отчаянно бросается на его защиту, например, от Владислава Ходасевича, оставившего в своем «Некрополе» довольно неприятный брюсовский портрет. По мнению Молодякова, Ходасевич наговаривает на Брюсова, потому что тот не принял его в символисты: «Даже будучи автором "Тяжелой лиры", Ходасевич не смог забыть, как четверть века назад его не приняли в "Весы" и "Скорпион". А он хотел быть не просто поэтом, но именно символистом и получить признание в этом кругу».

Здесь был Шерлок: раздвоение Мориарти и многоженство Ватсона
Детектив с Бейкер-стрит в цифрах и фактах

Однако когда возникает надобность, Молодяков реабилитирует мстительного вруна и пользуется строчкой Ходасевича, аттестуя предпоследнего фигуранта книги Ханса Хейнца Эверса: «Эверс, как все декаденты, явно предпочитал область тьмы. Но это не значит, что он был на ее стороне. Как сказал другой поэт, "имей глаза — сквозь день увидишь ночь". Это про Эверса». Впрочем, отчего ж только про Эверса? Кого ни возьми из декадентов, любому такая характеристика впору.

Немудрено, что к концу книги всех этих выдающихся персонажей становится немножко трудно различать — уж больно схожи они в своем настойчивом стремлении эпатировать. Увы, независимо от того, является ли этот эпатаж продуманной позой в рамках самопиара или органическим, хоть и губительным, свойством натуры, напоминающим фразу из Даниила Хармса: «Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020