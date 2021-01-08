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Трамп пообещал не допустить угроз в адрес своих сторонников

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не допустит неуважения или угроз в отношении поддержавших его на выборах «75 млн американцев», голоса которых будут услышаны.

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«75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за «Америка прежде всего» и «Сделаем Америку великой снова» будут иметь мощнейший голос в будущем. Они не подвергнуться неуважению или несправедливому отношению в какой-либо форме или виде», — написал он на своей странице в Twitter 8 января.

Это второе сообщение политика после того, как сервис микроблогов заблокировал его аккаунт в среду после захвата сторонниками Трампа здания конгресса в Вашингтоне. В первом он опубликовал свое видеообращение к американцам.

Twitter требовала от американского лидера удалить некоторые публикации, касавшиеся результатов выборов президента в США. В одной из них он заявил, что выборы были украдены у американского народа. Трамп стер записи, нарушающие правила соцсети.

Кроме того, бессрочную заморозку аккаунтов действующего президента ввела администрация Snapchat. Twitch, Facebook и Instagram будут закрыты для политика до 20 января — дня перехода власти к избранному президенту, демократу Джо Байдену.

6 января конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. Заседание прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, были слышны выстрелы. Затем в здание конгресса вошел спецназ, оттуда вывели протестующих.

7 января конгресс утвердил избрание Байдена президентом США.

Депутат верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин выразил мнение, что беспорядки в американской столице приведут к тому, что Украину разграбят. По его словам, Украина станет площадкой для отмывания украденных денег, а ее население превратится в бесправных рабов.

О том, что избирательный процесс в Штатах себя изжил, ранее неоднократно отмечал МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова после событий в Капитолии отметила, что американская электоральная система архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для нарушений.

В ноябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

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