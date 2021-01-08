МВД с 1 марта начнет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

МВД России с 1 марта получит право аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, в случае если сведения о его прохождении недостоверны. Эта информация следует из новой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России», опубликованной на сайте Кремля.

Сведения об аннулировании карты передадут в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО). За непредставление актуальной информации в эту систему ответственность понесут операторы техосмотра.

С этой же даты процесс техосмотра будут снимать на камеру, а снимки передавать в ЕАИС ТО. Туда же внесут координаты места нахождения автомобиля, дату и время диагностики.

Диагностическую карту можно будет получить в электронном, а также в бумажном виде. Карта будет вноситься в единую систему и храниться там пять лет. Платить за электронный вариант будет не нужно.