Похищенный в Гвинейском заливе российский моряк освобожден

Моряки, которые были похищены в Гвинейском заливе и среди которых находился россиянин, освобождены. Об этом 8 января сообщило посольство РФ в Бенине.

«7 января были освобождены моряки с танкера MV AGISILAOS, захваченные в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года, в том числе гражданин России. В настоящее время моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения освидетельствования», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Портал Maritime bulletin опубликовал 30 ноября информацию о захвате в Гвинейском заливе пиратами танкера для перевозки жидких химических веществ MV AGISILAOS и похищении с его борта четырех членов экипажа, в том числе моряков из России, Румынии и Филиппин.

В этот же день посольство России в Бенине начало проверку информации о том, что на борту захваченного пиратами танкера могли находиться россияне.

После проверки стало известно, что среди похищенных моряков находится один гражданин России.