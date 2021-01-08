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Похищенный в Гвинейском заливе российский моряк освобожден

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Моряки, которые были похищены в Гвинейском заливе и среди которых находился россиянин, освобождены. Об этом 8 января сообщило посольство РФ в Бенине.

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«7 января были освобождены моряки с танкера MV AGISILAOS, захваченные в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года, в том числе гражданин России. В настоящее время моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения освидетельствования», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Портал Maritime bulletin опубликовал 30 ноября информацию о захвате в Гвинейском заливе пиратами танкера для перевозки жидких химических веществ MV AGISILAOS и похищении с его борта четырех членов экипажа, в том числе моряков из России, Румынии и Филиппин.

В этот же день посольство России в Бенине начало проверку информации о том, что на борту захваченного пиратами танкера могли находиться россияне.

После проверки стало известно, что среди похищенных моряков находится один гражданин России.

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