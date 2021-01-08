Новые штаммы коронавируса обнаружили у восьми человек в Греции

В Греции новые штаммы коронавируса обнаружили у восьми человек. Об этом сообщил в пятницу, 8 января, телеканал Open.

«Речь идет о женщине, прибывшей из Дубая, а также о трех пассажирах из Великобритании. Эти четыре человека прибыли в Грецию в начале недели и в настоящее время находятся в карантинной гостинице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала прибывшие в страну прошли экспресс-тест на COVID-19, и как только подтвердился положительный результат, они сдали тест ПЦР, который также подтвердил наличие мутировавшего штамма вируса.

Первые четыре случая новых штаммов COVID-19 обнаружили в Греции 3 января 2021 года, и на текущий момент число случаев выявления мутировавшего вируса достигло восьми.

Как отметили греческие СМИ, возможно, что обнаружение новых штаммов вируса повлияло на решение властей Греции об ужесточении локдауна в стране. Телеканал Open сообщил, что у прошедших тестирование пассажиров (пять греков и один иностранец) рейса из Великобритании обнаружен «британский» штамм вируса, а у двух — мутация, обнаруженная в Таиланде.

Накануне, 7 января, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы. Однако эксперты уверяют, что новые версии вируса не влияют на тяжесть заболевания.