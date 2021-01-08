Пушков усомнился в безопасности вакцины компании Pfizer

Российский сенатор Алексей Пушков в пятницу, 8 января, заявил, что к вакцине от коронавируса, разработанной компанией Pfizer, всё больше вопросов, учитывая увеличивающееся количество смертей после прививки этим препаратом.

«К вакцине Pfizer всё больше серьезных вопросов. Число смертей после вакцинации именно этой вакциной в разных странах ― от Израиля до США ― заставляет сомневаться в возможностях ее использования», ― написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день стало известно, что в Норвегии скончался третий человек, которому была сделана прививка от коронавирусной инфекции. 82-летнему мужчине ввели препарат 5 января. Ранее сообщалось о гибели двух постояльцев норвежского дома престарелых, которые также сделали прививку препаратом Pfizer/BioNTech.

Накануне сообщалось, что в американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки от COVID-19 компании Pfizer. До этого фиксировались шесть летальных исходов во время испытаний вакцины.

Как рассказала супруга погибшего Грегори Майкла, 56-летний медик привился 18 декабря и уже спустя пару дней заметил на теле реакцию в виде красных пятен из-за подкожного кровоизлияния. Майкл экстренно обратился в больницу, где медики обнаружили у него острую нехватку тромбоцитов. Он оставался бодрым, пока не скончался за два дня до запланированной операции.

Разработавшая вакцину компания Pfizer заявила, что проведет собственное расследование по факту смерти Грегори Майкла.

За день до этого появилась информация о смерти медработницы в Португалии спустя двое суток после прививки от COVID-19 той же вакциной.