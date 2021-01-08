Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Новые штаммы коронавируса обнаружили у восьми человек в Греции
Мир
Мэр Лондона объявил ЧС из-за ситуации с COVID-19
Общество
Москва повысит температуру в системе отопления из-за предстоящих морозов
Спорт
Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски» в Италии
Мир
В ЕС запланировали онлайн-саммит по противодействию COVID-19 на 21 января
Экономика
Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года
Мир
Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V»
Авто
МВД будет аннулировать диагностические карты не прошедших ТО автомобилей
Экономика
Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $41 тыс.

Еврокомиссия назвала условие закупки вакцины «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны ЕС не могут вести переговоры о закупке каких-либо вакцин в двустороннем формате, решение должно приниматься через общеевропейские переговоры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мои года, моя прививка: вакцинация пожилых снизит смертность от COVID
Клинические исследования «Спутника V» для возрастной группы 60+ продолжатся до середины мая

Таким образом она ответила на вопрос о возможности закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации», — сказала она на пресс-конференции.

При этом фон дер Ляйен отметила, что уже имеющийся объем заказов, а это 2,3 млрд вакцин, достаточен для вакцинации всего населения ЕС, пишет The Daily Telegraph.

Она также отметила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, должна быть утверждена в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила о намерении дополнительно закупить 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech.

В настоящее время в ЕС одобрены две вакцины от коронавируса — от Pfizer/BioNTech и американской компании Modernа.

6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе теоретически возможно только в случае сертификации со стороны EMA.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию.

При этом 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к России и к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» связано с угрозой конкуренции для крупнейших зарубежных производителей. Он подчеркнул, что некоторые государства и их фармацевтические компании прибегают к разным «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению вакцины» РФ в разные страны.

При этом к настоящему моменту несколько человек скончались после прививки препаратом Pfizer. В декабре умерли шесть участников испытаний вакцины. В январе в американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки, а в Норвегии после вакцинации препаратом умерли еще три человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020