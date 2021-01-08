Октябрь назвали самым грязным осенним месяцем в Москве. Минувшая осень в столице оказалась аномально теплой. Погодные условия способствовали накоплению вредных веществ в атмосфере. По сравнению с 2019 годом количество дней с неблагоприятными для рассеивания метеоусловиями возросло на 25%. При этом концентрация основных загрязняющих веществ не превысила нормы, передает телеканал «Известия».

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