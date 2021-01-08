Кадыров заявил о своей схожести с Трампом после событий в Вашингтоне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 8 января, заявил, что он и действующий президент США Дональд Трамп в чем-то похожи.

«Теперь мы с Трампом в чем-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы», ― написал он в своем Telegram-канале.

Также Кадыров отметил, что если бы 45-й президент Соединенных Штатов уважительно относился к демократии и правам человека, то ничего похожего на события в Вашингтоне не произошло бы.

7 января стало известно, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram также останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о недопустимости использования соцсетей для «подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства».

Условием для снятия блокировки Twitter назвал удаление последних трех публикаций американского лидера. В противном случае представители соцсети пригрозили заблокировать аккаунт навсегда. Трамп выполнил требование, удалив указанные посты. Первую публикацию в Twitter он смог сделать 7января.

6 января конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым лидером страны избран демократ Джо Байден. Однако заседание было внезапно прервано из-за того, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и устроили беспорядки.

Властям Вашингтона пришлось ввести комендантский час из-за протестов, а Пентагон разрешил задействовать нацгвардию для обеспечения безопасности в здании Капитолия.

На следующий день чилийский политолог Франсиско Колоане рассказал, что в Соединенных Штатах поднимается «волна ненависти» к представителям Демократической партии.

В ноябре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ отметил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражали готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.