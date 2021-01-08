Германия не может вести переговоры с Россией о производстве вакцины
Германия не может вести двусторонние переговоры с Россией о производстве вакцины от COVID-19. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что страны Евросоюза не имеют права вести переговоры втайне или без согласия союзников, передает телеканал «Известия». Поступающая в союз вакцина проходит нужные процедуры. Германия не первая страна Евросоюза, которая заинтересована в «Спутнике V». Ранее Российский фонд прямых инвестиций провел переговоры с Венгрией. В конце декабря страна уже получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции для исследований.
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