В Минфине объяснили порядок уплаты налога по банковским вкладам

Министерство финансов РФ разъяснило порядок налогообложения от доходов по вкладам свыше 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы.

Согласно ему, налогом будут облагаться лишь проценты по банковским вкладам.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — следует из документа.

Доход с процентов, которые зачисляются в счет пополнения вклада, будет учитываться при обложении НДФЛ в том же налоговом периоде, в котором произошло зачисление процентов.

Налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей вступил в силу с 1 января текущего года. Ставка составляет 13%. Однако впервые платить налог нужно будет с 2022 года.

Минфин прогнозирует, что налог принесет бюджету около 100 млрд рублей в 2022 году и почти 103 млрд рублей в 2023 году.

Кроме того, с 1 января 2021 года начал действовать закон о повышении НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Ставка составляет 15%.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Он отметил, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.