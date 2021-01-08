Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Мэр Лондона объявил ЧС из-за ситуации с COVID-19
Спорт
Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски» в Италии
Мир
В ЕС запланировали онлайн-саммит по противодействию COVID-19 на 21 января
Экономика
Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года
Мир
Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V»
Авто
МВД будет аннулировать диагностические карты не прошедших ТО автомобилей
Экономика
Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $41 тыс.
Интернет
Генпрокуратура заявила о ликвидации всплеска фейков о COVID-19 в России
Общество
Средняя температура на Земле в 2020-м достигла рекордных значений 2016 года

В Минфине объяснили порядок уплаты налога по банковским вкладам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов РФ разъяснило порядок налогообложения от доходов по вкладам свыше 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы.

Вперед в будущее: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2021-м
Фракции намерены предлагать новые проекты по поддержке безработных и малообеспеченных россиян

Согласно ему, налогом будут облагаться лишь проценты по банковским вкладам.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — следует из документа.

Доход с процентов, которые зачисляются в счет пополнения вклада, будет учитываться при обложении НДФЛ в том же налоговом периоде, в котором произошло зачисление процентов.

Налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей вступил в силу с 1 января текущего года. Ставка составляет 13%. Однако впервые платить налог нужно будет с 2022 года.

Минфин прогнозирует, что налог принесет бюджету около 100 млрд рублей в 2022 году и почти 103 млрд рублей в 2023 году.

Кроме того, с 1 января 2021 года начал действовать закон о повышении НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Ставка составляет 15%.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Он отметил, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020