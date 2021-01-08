МВД с 1 марта начнет аннулировать карты не прошедших техосмотр машин

С 1 марта МВД начнет аннулировать диагностические карты не прошедших техосмотр автомобилей. Это следует из новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств...».

Таким образом, с марта 2021 года данные об аннулировании карты техосмотра будут внесены в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО).

Кроме того, процесс техосмотра должен будет фиксироваться на камеру, снимки также внесут в ЕАИС ТО. Попадут в систему координаты места нахождения машины, дата и время осмотра. Координаты места съемки при этом должны быть не дальше 150 м от пункта ТО. Выдаваться техпаспорт будет в электронном виде.

Также перед началом процедуры оператор сверит идентификационный номер машины, кузова, рамы или кабины с номером в свидетельстве о регистрации или паспорте ТС.

При этом операторам, которые выдали диагностические карты без проведения техосмотра, будет грозить административная ответственность по статье КоАП о нарушении требований законодательства в области техосмотра и штраф до 300 тыс. рублей.

4 января «Известия» рассказали, с какими изменениями столкнутся автомобилисты в 2021 году. Например, с 1 февраля вступят в силу новые правила по тюнингу. Автовладельцы должны будут получить в ГИБДД разрешение на тюнинг и свидетельство о соответствии требованиям безопасности. Для этого нужно подать заявление и предъявить заключение предварительной технической экспертизы.