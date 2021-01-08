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В ЕС заявили о скорой подаче заявки AstraZeneca на регистрацию вакцины

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ожидает на следующей неделе подачу заявки компании AstraZeneca на использование разработанной ими вакцины от коронавируса. Об этом 8 января сообщила пресс-служба лекарственного регулятора Евросоюза.

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Отмечается, что заключение на использование препарата могут выдать до конца января.

«После получения дополнительных данных от компании EMA ожидает на следующей неделе заявку от AstraZeneca на получение условного маркетингового разрешения на использование их вакцины от COVID-19 в Евросоюзе», ― говорится в записи, опубликованной в Twitter.

Ранее, 2 января, газета The Times сообщила, что порядка 2 млн доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca каждую неделю будет поступать в Великобританию с середины января.

Увеличение поставок вакцины в газете связывают с рекордным количеством заражений и госпитализаций из-за новой формы коронавируса, обнаруженного в стране, и оказываемым в связи с этим давлением на правительство с целью ускорить вакцинацию.

Британский регулятор 30 декабря одобрил вакцину Oxford-AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок сообщил, что прививать препаратом от коронавируса начнут 4 января. В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон назвал одобрение вакцины фантастической новостью и торжеством британской науки.

Ранее в декабре директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что разработанный AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом препарат способен усиливать работу иммунной системы, однако для большей эффективности ему не хватает второго компонента.

Также разработчики вакцины «Спутник V» рассказали, что AstraZeneca совместно со специалистами Центра имени Гамалеи проведет клинические исследования комбинации вакцин от коронавируса.

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