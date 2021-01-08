Ребенок погиб из-за обрушения потолка в частном доме под Ульяновском

В результате обрушения потолка в частном доме в Ульяновской области погиб ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 8 января, сообщается на сайте регионального управления следственного комитета.

По его данным, днем 8 января в городе Барыше под обломками разрушившейся крыши погиб трехлетний мальчик. Также в больницу с телесными повреждениями была доставлена его восьмилетняя сестра.

Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

20 ноября 2020 года в школе № 22 в Архангельске во время урока обрушился потолок. В результате инцидента пострадали двое десятиклассников.