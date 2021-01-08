Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года
Цена нефти Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE в пятницу, 8 января, превысила $55 за баррель впервые с 25 февраля 2020 года.
Согласно данным торгов на 14:15 мск, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,21% к уровню закрытия предыдущих торгов и составила $55,1 за баррель.
Два дня назад цена нефти марки Brent поднялась выше $54 за баррель впервые с 26 февраля.
Ранее, 5 января, вице-премьер России Александр Новак рассказал, что на сегодняшний день цены на нефть выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса.
Кроме того, в этот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.