Верховный лидер Ирана назвал условие возвращения к выполнению СВПД

Для Ирана первостепенное значение имеет отмена санкций, а не возвращение США в совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом в пятницу, 8 января, заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе телевыступления.

«Мы не настаиваем на том, чтобы (США) вернулись в СВПД, не спешим с этим. Это не наше дело, вернутся ли США в СВПД. Мы требуем отмены санкций. Это право, заслуженное иранским народом», — цитирует его Urdupoint.

Иранский лидер подчеркнул, что возврат Вашингтона в ядерную сделку будет иметь смысл только при условии отмены санкций.

По словам Хаменеи, Тегерану нет смысла выполнять свои обязательства, изложенные в соглашении, учитывая, что другие подписавшие его страны этого не делают. Верховный лидер добавил, что Иран вернется к соблюдению, как только другие члены сделки сделают то же самое.

5 января США расширили санкции против Тегерана, включив в список 13 сталелитейных компаний.

В ноябре 2020 года администрация Штатов добавила в санкционные списки по Ирану еще четырех человек и шесть организаций. Американские власти полагают, что попавшие под санкции компании и лица содействовали поставкам товаров двойного назначения, в том числе компонентов, произведенных в США, иранской военной фирме Iran Communication Industries, которая находится под санкциями с 2008 года.

В начале сентября американский минфин добавил в санкционный список 18 иранских банков.

В 2018 году Вашингтон вышел из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.