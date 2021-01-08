Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Цена нефти Brent превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года
Мир
Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию «Спутника V»
Авто
МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр автомобилей
Экономика
Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $41 тыс.
Интернет
Генпрокуратура заявила о ликвидации всплеска фейков о COVID-19 в России
Общество
Средняя температура на Земле в 2020-м достигла рекордных значений 2016 года
Общество
В Москве еще 7067 человек вылечились от COVID-19
Происшествия
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на подмосковной фабрике
Экономика
Госкомпании России будут публиковать отчеты о достижении КПЭ их работы
Сюжет:

Маск объяснил штурм Капитолия отменой Burning Man

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал события, связанные с беспорядками в Вашингтоне. Запись опубликована в пятницу, 8 января, в Twitter.

Однажды и в Америке: как Дональд Трамп довел толпу до исступления
Однопартийцы начали отворачиваться от действующего президента на фоне вспышки насилия в Вашингтоне

Он выложил фото одного из протестующих, который был одет в костюм шамана-викинга и шапку с рогами бизона на голове.

«Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man», — написал Маск.

Фестиваль Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Событие начинается с последнего понедельника августа и продолжается восемь дней. По традиции на фестиваль приезжают люди, одетые в необычные костюмы. В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии COVID-19.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Полиция Вашингтона задержала во время беспорядков 6 января 68 человек. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Во время беспорядков погибли четыре человека.

В этот же день конгресс утвердил Джо Байдена президентом.

На следующий день, 7 января, и.о. федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин сообщил, что городские власти возбудили 40 уголовных дел после прошедшего в городе штурма здания конгресса США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020