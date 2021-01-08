Маск объяснил штурм Капитолия отменой Burning Man
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал события, связанные с беспорядками в Вашингтоне. Запись опубликована в пятницу, 8 января, в Twitter.
Он выложил фото одного из протестующих, который был одет в костюм шамана-викинга и шапку с рогами бизона на голове.
«Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man», — написал Маск.
Фестиваль Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Событие начинается с последнего понедельника августа и продолжается восемь дней. По традиции на фестиваль приезжают люди, одетые в необычные костюмы. В 2020 году фестиваль отменили из-за пандемии COVID-19.
Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.
Полиция Вашингтона задержала во время беспорядков 6 января 68 человек. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Во время беспорядков погибли четыре человека.
В этот же день конгресс утвердил Джо Байдена президентом.
На следующий день, 7 января, и.о. федерального прокурора Вашингтона Майк Шервин сообщил, что городские власти возбудили 40 уголовных дел после прошедшего в городе штурма здания конгресса США.