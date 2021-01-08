Несколько чиновников в США покинут свои посты

ФБР разыскивает людей, которые установили две бомбы в конгрессе. Взрывные устройства занесли во время погромов в Капитолии. Оба снаряда были обнаружены и обезврежены. Правоохранители обещают награду в $50 тыс. за информацию, передает телеканал «Известия». Умер полицейский, раненный при беспорядках. Власти начали расследование происшествия. Начальник полиции Капитолия подал в отставку. Дело в том, что подчиненные Стивена Санда не смогли сдержать напора демонстрантов.

Также несколько чиновников в США после беспорядков у Капитолия покинут свои посты. Заявление об уходе подала министр образования. Бетси Девос считает, что заявления Трампа оказали негативное влияние на ситуацию. В отставку подала и министр транспорта Элейн Чао. События в Вашингтоне она назвала травмирующими. Уволиться намерен директор по России и европейским делам совета национальной безопасности США Райан Талли. Вместе с ним заявление подаст и ряд других работников совета. Спецпосланник США по Северной Ирландии заявил об отставке. Мик Малвэни сообщил, что не может остаться в ведомстве после произошедшего в американской столице. Свой пост хочет оставить помощник Трампа по нацбезопасности. Вместе с Робертом О'Брайеном уйдут несколько его коллег — заместитель О'Брайена и помощник президента по политической координации.

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