США отложили введение пошлин на французские товары класса люкс. Такое решение приветствовали местные импортеры и ритейлеры. Ранее в планах значилось введение налога в размере 25%. Такая мера должна была стать ответом Франции на введенную трехпроцентную пошлину для Facebook и «Амазон», передает телеканал «Известия».

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