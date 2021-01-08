Средняя температура на Земле в 2020-м достигла рекордных значений 2016 года

Глобальная температура на Земле в 2020 году сравнилась с показателями 2016 года, который до этого стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом говорится в заявлении тематической информационной службы Copernicus Climate Change Service (C3S), опубликованном 8 января.

«Служба C3S отмечает, что в глобальном масштабе 2020 год составил пару предыдущему самому теплому 2016 году, что делает его шестым в серии рекордно теплых лет начиная с 2015 года. При этом 2011–2020 годы стали самым теплым десятилетием на планете за историю наблюдений», — говорится в сообщении.

Помимо того, 2020 год стал самым теплым для жителей Европы. До этого рекордное значение принадлежало 2019 году, который на 0,4 градуса отстал от последующего.

5 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 2020 год стал рекордно теплым практически во всех федеральных округах России за всю историю метеонаблюдений.

Кроме того, в прошедшем году среднегодовая температура в Москве оказалась выше нормы на три градуса. По словам метеоролога, подобные рекорды связаны с глобальным потеплением.