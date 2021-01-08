В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на подмосковной фабрике

Открытое горение в ангаре на мебельном складе «Бротекс» в подмосковном поселке станции Бронницы полностью ликвидировано, передает в пятницу, 8 января, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

«В 12:28 объявлена ликвидация открытого горения», — указали спасатели.

Ранее в этот день стало известно, что возгоранию на фабрике в Московской области был присвоен третий ранг сложности из пяти. Прокуратура Московской области инициировала проверку в связи с крупным пожаром.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 7:30 мск. По данным телеканала, на территории фабрики загорелся ангар. Возгорание было локализовано на площади 8 тыс. кв. м, для его тушения спасатели привлекли пожарный поезд.