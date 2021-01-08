Эксперт назвал беспорядки в Вашингтоне предвестием революции

Ситуация с беспорядками в Вашингтоне на фоне выборов президента США является началом «революции по-американски», в будущем стоит ожидать новых громких событий. Такое мнение в пятницу, 8 января, высказал французский политолог Эммануэль Леруа в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По его мнению, американское общество разделено не просто на демократов и республиканцев, а на патриотов — сторонников Трампа и мондиалистов, которые поддерживают Байдена.

«Мы только в начале крупной революции по-американски. Между двумя лагерями такая серьезная пропасть, что 20 января (день инаугурации Джо Байдена. — Ред.) вряд ли что-то изменит. И сама церемония пройдет необычно. И даже если [действующий президент Дональд] Трамп разыграет карту демократии, попытается успокоить всех, кого он в состоянии успокоить, мы всё равно увидим погромы, выступления, возможно даже герильи, какие мы видели в XIX веке», — спрогнозировал эксперт.

В неопределенности, которая сейчас наступила на политической арене США, Леруа увидел предпосылку для еще большего хаоса в будущем.

Политолог обратил внимание на то, что США с самого основания были не демократией, а олигархией. При этом все американские лидеры происходили из одних и тех же кланов, где власть передавалась из поколения в поколение.

«Механизм (выборов) настроен на то, чтобы власть сохранялась у небольшой олигархической группы. Но при создании видимости, что голосовать можно, выбирать. Вот только идеология потребления и завоевания мира остается у всех без исключения президентов», — сказал Леруа.

Одной из целей США со времен Первой мировой войны эксперт считает поглощение мира, как путем военных действий, так и в культурном плане.

«Насаживают «американский стиль жизни». США, даже можно сказать, — оружие британцев, чью культуру они приносят. И я не устаю говорить, что Россия — по-настоящему единственная страна, которая пока еще не покорилась этому влиянию», — отметил собеседник телеканала.

Леруа подчеркнул, что на фоне последних событий Штаты больше не могут выступать в качестве примера демократии.

«Это показывает настоящую картину страны — разделенной, клонящейся к упадку, разваливающейся. Уж точно не первую скрипку в мире. Китай — куда более цельная страна в этом плане. А американцы — просто нация, как и все остальные, и они не могут становиться примером для всеобщей демократии во всех странах мира», — резюмировал политолог.

О том, что Вашингтон больше не может считаться мировым «светочем демократии», накануне заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он уточнил, что теперь США не смогут навязывать другим странам избирательные стандарты.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Правоохранителям пришлось применить силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50. Также во время беспорядков в столице Соединенных Штатов несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Позднее законодатели возобновили заседание и продолжили подсчет голосов выборщиков, в итоге утвердив избрание демократа Байдена президентом страны.