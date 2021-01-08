Минфин разъяснил порядок налогообложения доходов по вкладам

Министерство финансов России разъяснило порядок уплаты налога на доход по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Соответствующий документ был опубликован на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», ― отмечается в разъяснении Минфина.

Также в ведомстве подчеркнули, что налогом будут облагаться лишь проценты по банковским вкладам, а не они сами. Кроме того, в разъяснении отмечается, что в случае зачисления процентов в счет пополнения того же вклада, то доход в виде соответствующих процентов будет облагаться НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось это зачисление.

Налог на доходы с процентов граждан по банковским вкладам, размер которых превышает 1 млн рублей, начал действовать 1 января. Также с начала года отменяется плоская шкала налогов на доходы физических лиц, вводится ставка в 15% для граждан с доходами от 5 млн рублей в год.

Власти оценили эффект от этих мер примерно в 160 млрд рублей. Средства от роста НДФЛ (60 млрд рублей) поступят в бюджет уже в 2021 году, а платежи по начисленным за год налогам с доходов по банковским вкладам начнут поступать в казну только в 2022-м.

Инициатива была представлена президентом России Владимиром Путиным. Вырученные от повышенной налоговой ставки средства станут дополнительным источником финансирования лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Закон об этом глава государства подписал 23 ноября. Госдума приняла закон 11 ноября, Совет Федерации одобрил документ 18 ноября.