Пожар на мебельном складе под Москвой сняли с коптера

Пожар на мебельном складе «Бротекс» в Подмосковье сняли с коптера, передает РЕН ТВ. По последним данным, возгорание локализовано на площади 8 тыс. кв. м, для его тушения спасатели привлекли пожарный поезд.

Прокуратура Московской области инициировала проверку в связи с крупным пожаром.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 7:30 мск. По данным телеканала РЕН ТВ, на территории фабрики загорелся ангар. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти.