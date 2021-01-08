В Москве еще 7067 человек вылечились от COVID-19

В Москве врачи вылечили от COVID-19 еще 7067 пациентов. Об этом в пятницу, 8 января, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Москве число людей, вылечившихся от инфекции, достигло 680 759.

При этом за сутки выявлены 5027 новых случаев заболевания COVID-19, 71 пациент скончался.

В конце декабря 2020 года мэр столицы Сергей Собянин спрогнозировал спад распространения коронавируса в новогодние праздники. По его словам, продление школьных каникул до 17 января позволит стабилизировать заболеваемость на более низком уровне.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. В столице записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 911 летальных исхода, выздоровели 2 731 129 человек.

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