МХТ имени Чехова провел традиционный «Рождественский концерт»

Московский художественный театр имени Чехова провел традиционный «Рождественский концерт», сообщает телеканал «Известия». На сцене — ведущие артисты театра. Только в этот вечер звезды не играют, а поют. Труппа исполнила новогодние хиты самых разных лет, некоторые песни актеры выбирали сами. Артисты признаются: этот выход на сцену 7 января для них очень важен.

Концерты в Рождество в МХТ проходят уже семь лет.



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