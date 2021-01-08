В России выявили 23 652 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявлено 23 652 новых случая COVID-19. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За прошедшие 24 часа зафиксировано 454 летальных исхода, полностью выздоровели 21 677 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (5027), Санкт-Петербурге (3017), Московской области (1226).

Всего по состоянию на 8 января в России выявлено 3 355 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 60 911 летальных исходов, выздоровело 2 731 129 человек.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологическую обстановку в стране по коронавирусу стабилизирующейся. Суточный показатель заболеваемости, по ее словам, за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. При этом в субъектах РФ разброс этого значения варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения.

6 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в период новогодних праздников в стране наблюдается стабилизация ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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