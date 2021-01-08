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Главврач больницы № 2 в Москве назвала число лечащихся от COVID-19 пациентов

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В настоящее время в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве проходят лечение 706 пациентов, причем у 377 из них подтвержден коронавирус. Об этом в пятницу, 8 января, заявила главврач медучреждения Светлана Краснова.

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«В больнице 706 человек (в том числе 36 в реанимации), из них 377 случаев подтвержденного COVID-19: 8 детей, 317 взрослых в инфекционных отделениях, 14 беременных, рожениц и родильниц, 14 человек в хирургическом отделении, 24 пациента в реанимации», ― написала она на своей странице в Facebook.

Также Краснова рассказала, что за прошедшие сутки в больницу поступило 78 пациентов, причем 41 из них ― с COVID-19, при этом из медучреждения были выписаны 48 человек, среди которых 41 выздоровел от коронавируса.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 332 142 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 457 летальных исхода, выздоровели 2 709 452 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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