Госкомпании России будут публиковать отчеты о достижении КПЭ их работы
Российские госкомпании обяжут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их работы. Об этом в пятницу, 8 января, сообщается на сайте правительства РФ.
«Госкомпании будут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ), отражающих результативность их работы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
В документе содержатся требования к форме и содержанию подобных отчетов. В частности, необходимым условием будет включение перечня ключевых показателей эффективности и порядка их расчета, плановых и фактических показателей, причин отклонения от заданных значений.
Публиковать такие отчеты госкомпании начнут с 2021 года.
Такие меры приняты в рамках реформы институтов развития, объявленной Михаилом Мишустиным 23 ноября.
«Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента», — заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что оптимизация институтов развития поможет модернизировать систему управления институтами и более эффективно расходовать бюджетные средства.
В конце ноября в рамках этих преобразований в правительстве России решили упразднить восемь структур.