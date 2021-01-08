Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Госкомпании России будут публиковать отчеты о достижении КПЭ их работы
Мир
На Украине 85 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды
Общество
Пожар на мебельной фабрике в Подмосковье локализован
Общество
Предприятие «Роскосмоса» создаст трамвай для доставки сотрудников на Восточный
Мир
На Украине за сутки выявили 5676 новых случаев COVID-19
Происшествия
Борт Новосибирск–Сургут вернулся в аэропорт отправления из-за отказа двигателя
Мир
Еще четыре сотрудника Белого дома ушли в отставку после беспорядков
Общество
В МЧС заявили об улучшении пожарной безопасности в торговых центрах
Наука
Первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике

Госкомпании России будут публиковать отчеты о достижении КПЭ их работы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские госкомпании обяжут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их работы. Об этом в пятницу, 8 января, сообщается на сайте правительства РФ.

Тонкая реорганизация: кабмин поручил избавиться от ФГУПов до конца 2021-го
А коммерческие компании, которыми РФ владеет напрямую, должны быть переданы госкорпорациям и регионам

«Госкомпании будут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ), отражающих результативность их работы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В документе содержатся требования к форме и содержанию подобных отчетов. В частности, необходимым условием будет включение перечня ключевых показателей эффективности и порядка их расчета, плановых и фактических показателей, причин отклонения от заданных значений.

Публиковать такие отчеты госкомпании начнут с 2021 года.

Такие меры приняты в рамках реформы институтов развития, объявленной Михаилом Мишустиным 23 ноября.

«Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента», — заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что оптимизация институтов развития поможет модернизировать систему управления институтами и более эффективно расходовать бюджетные средства.

В конце ноября в рамках этих преобразований в правительстве России решили упразднить восемь структур.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020