Госкомпании России будут публиковать отчеты о достижении КПЭ их работы

Российские госкомпании обяжут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности их работы. Об этом в пятницу, 8 января, сообщается на сайте правительства РФ.

«Госкомпании будут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ), отражающих результативность их работы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В документе содержатся требования к форме и содержанию подобных отчетов. В частности, необходимым условием будет включение перечня ключевых показателей эффективности и порядка их расчета, плановых и фактических показателей, причин отклонения от заданных значений.

Публиковать такие отчеты госкомпании начнут с 2021 года.

Такие меры приняты в рамках реформы институтов развития, объявленной Михаилом Мишустиным 23 ноября.

«Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента», — заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что оптимизация институтов развития поможет модернизировать систему управления институтами и более эффективно расходовать бюджетные средства.

В конце ноября в рамках этих преобразований в правительстве России решили упразднить восемь структур.