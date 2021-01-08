В Екатеринбурге подвели итоги фестиваля ледяных скульптур. В «Вифлеемской звезде» приняли участие команды со всей России. Главный приз взяли мастера из Екатеринбурга, сообщает телеканал «Известия».

Братья Николаевы воссоздали картину Ивана Билибина «Архангел Михаил». Художники обошли мастеров из 26 городов.

На изготовление скульптур команды потратили 170 кубометров льда с северского водоёма. Статуи установили рядом

с Храмом на Крови. Здесь и герои сказок, и портреты Романовых, и сюжеты из Библии. Полюбоваться ледовыми скульптурами можно будет следующие несколько недель.

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