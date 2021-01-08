На Украине за сутки выявили 5676 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки на Украине выявили 5676 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников», — написал он в своем Facebook.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Кроме того, за прошедшие сутки в стране госпитализированы 2402 человека, 83 заболевших скончались, выздоровел 5131 пациент.

Всего с начала эпидемии на Украине зафиксировано 1 105 169 случаев заболевания COVID-19, из них 19 588 человек летальных исходов, вылечились — 778 345 человек.

С 8 января на Украине начали действовать жесткие карантинные меры. Локдаун продлится до 24 января. До этого времени будут закрыты развлекательные заведения, рынки и культурные учреждения. Помимо того, запрещено проведение массовых мероприятий.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.