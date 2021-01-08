На Украине начал действовать строгий карантин

На Украине 8 января начали действовать жесткие карантинные ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции в стране. Локдаун продлится до 24 января.

На это время будут закрыты развлекательные заведения, рынки и культурные учреждения. Кроме того, на Украине запрещено проведение массовых мероприятий, а в торговые центры будут пускать, только чтобы люди приобретали товары первой необходимости, пишет «Газета.ru».

Помимо этого, посещать парикмахерские и салоны красоты люди смогут только по предварительной записи, а заведения общественного питания смогут работать лишь на вынос.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, введенный карантин тем не менее будет мягче весеннего. Так, в стране продолжат работу стратегические предприятия и детские сады.

Также продолжат работать общественный транспорт, продуктовые магазины и киоски, которые расположены на расстоянии и не будут создавать скопления людей.

Ранее 5 января президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге на портале «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от COVID-19.

По его словам, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

На следующий день Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данную информацию. Он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 8 января, на планете зарегистрировано свыше 88,5 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,9 млн человек, вылечились 63,6 млн. На Украине зафиксировано 1 млн заболевших коронавирусом, при этом 19,5 тыс. человек скончались, а еще 773,2 тыс. ― выздоровели.