Борт Новосибирск–Сургут вернулся в аэропорт отправления из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», осуществляющий рейс из Новосибирска в Сургут, вернулся обратно в аэропорт вылета из-за отказа одного двигателя. Об этом в пятницу, 8 января, пишет Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Борт успешно приземлился в аэропорту Новосибирска в 6:27 (2:27 мск).

В качестве предварительной причины непредвиденного возвращения назван отказ правого двигателя. В самолете находились 52 пассажира и пять членов экипажа.

По данным транспортной прокуратуры, посадка воздушного судна произошла в штатном режиме. Борт не поврежден, пострадавших нет.

Надзорный орган инициировал проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

30 декабря 2020 года в Калининграде экстренно сел самолет авиакомпании «Руслайн», который летел в Петрозаводск. Причиной вынужденной посадки стали технические неполадки.