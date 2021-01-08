Губернатор Сахалина выразил соболезнования семьям погибших в ДТП медработников

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших в результате аварии в Сахалине медицинских работников. Об этом в пятницу, 8 января, пишет пресс-служба главы региона.

О ДТП стало известно ранее в этот же день. Машина медицинской службы столкнулась с грузовиком. В результате аварии погибли сотрудник областного патологоанатомического бюро и водитель машины медиков. Они скончались на месте до прибытия скорой помощи.

«В связи с трагическим происшествием губернатор Валерий Лимаренко выразил глубокие и искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, медики возвращались в Южно-Сахалинск из Долинской ЦРБ, оборудованной под коронавирусный госпиталь, после выполнения медицинского задания.

«Глава региона подчеркнул, что по долгу службы каждый день у специалистов островного здравоохранения сопряжен с риском и наполнен выполнением ответственных задач, которые направлены на сохранение здоровья и жизней сахалинцев и курильчан», — отмечается на сайте губернатора.

Как пишет «РИА Новости», ГИБДД начало проверку по факту аварии.