Боец UFC арестован по подозрению в покушении на убийство

Мексиканского бойца UFC Ирвина Риверу заключили под арест по подозрению в двойном покушении на убийство. Об этом 7 января пишет портал TMZ.

31-летнего спортсмена задержали накануне в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он был помещен в следственный изолятор.

Подробностей дела не раскрывается. В UFC об аресте мексиканца осведомлены.

«UFC знает о недавнем инциденте с участием Ирвина Риверы. Полученная от его менеджмента информация свидетельствует о возможных проблемах с его психическим здоровьем в последнее время», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что в UFC обеспокоены обвинениями в адрес спортсмена, и организация собирает дополнительные данные о произошедшем.

UFC проинформировала менеджмент Риверы о том, что от предстоящего боя он будет отстранен. Следующий поединок бойца был запланирован в марте текущего года.

13 ноября 2020 года в «Лужниках» произошла драка между бойцом MMA Сергеем Харитоновым и бойцом UFC Адамом Яндиевым. Яндиев напал сначала на друга Харитонова — бойца Руслана Абдо, а затем и на самого Сергея. По словам очевидцев, нападавший нанес удары сзади предположительно кастетом.

Харитонов получил серьезные травмы: из-за сломанного носа врачи планировали провести операцию. Причиной нападения спортсмен назвал конфликт из-за долгов Яндиева.

В отношении Яндиева возбудили два уголовных дела. Сообщалось, что он взят под стражу и помещен в один из московских изоляторов временного содержания. Ему предъявлены обвинения.

В настоящий момент детали происшествия устанавливает полиция. Правоохранители выясняют, был ли действительно применен кастет. По данным РЕН ТВ, Абдо заявление о нападении Яндиева из полиции забрал. Сам нападавший принес бойцу извинения и назвал драку ошибкой.