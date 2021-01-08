Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Еще четыре сотрудника Белого дома ушли в отставку после беспорядков
Общество
В МЧС заявили об улучшении пожарной безопасности в торговых центрах
Наука
Первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике
Мир
Полиция Капитолия опровергла смерть пострадавшего в беспорядках офицера
Мир
Американский врач умер после прививки вакциной Pfizer
Мир
Демократы в конгрессе потребовали ответа Пенса по отставке Трампа
Мир
В Шанхае объявили «оранжевый» уровень опасности из-за экстремальных холодов
Мир
Царнаев потребовал от властей США $250 тыс. из-за условий содержания в тюрьме
Мир
Помпео и Мнучин обсуждали применение 25-й поправки в отношении Трампа

Боец UFC арестован по подозрению в покушении на убийство

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мексиканского бойца UFC Ирвина Риверу заключили под арест по подозрению в двойном покушении на убийство. Об этом 7 января пишет портал TMZ.

«Яндиев — позор нашего спорта, это не боец»
Ветеран ММА Сергей Харитонов — о конфликте в «Лужниках», уличных драках и своей дальнейшей карьере

31-летнего спортсмена задержали накануне в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он был помещен в следственный изолятор.

Подробностей дела не раскрывается. В UFC об аресте мексиканца осведомлены.

«UFC знает о недавнем инциденте с участием Ирвина Риверы. Полученная от его менеджмента информация свидетельствует о возможных проблемах с его психическим здоровьем в последнее время», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что в UFC обеспокоены обвинениями в адрес спортсмена, и организация собирает дополнительные данные о произошедшем.

UFC проинформировала менеджмент Риверы о том, что от предстоящего боя он будет отстранен. Следующий поединок бойца был запланирован в марте текущего года.

13 ноября 2020 года в «Лужниках» произошла драка между бойцом MMA Сергеем Харитоновым и бойцом UFC Адамом Яндиевым. Яндиев напал сначала на друга Харитонова — бойца Руслана Абдо, а затем и на самого Сергея. По словам очевидцев, нападавший нанес удары сзади предположительно кастетом.

Харитонов получил серьезные травмы: из-за сломанного носа врачи планировали провести операцию. Причиной нападения спортсмен назвал конфликт из-за долгов Яндиева.

В отношении Яндиева возбудили два уголовных дела. Сообщалось, что он взят под стражу и помещен в один из московских изоляторов временного содержания. Ему предъявлены обвинения.

В настоящий момент детали происшествия устанавливает полиция. Правоохранители выясняют, был ли действительно применен кастет. По данным РЕН ТВ, Абдо заявление о нападении Яндиева из полиции забрал. Сам нападавший принес бойцу извинения и назвал драку ошибкой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020