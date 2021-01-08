Умерла актриса Мэрион Рэмси из «Полицейской академии»

Звезда франшизы «Полицейская академия» Мэрион Рэмси скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 73 лет, пишет в четверг, 7 января, Variety.

В фильмах она сыграла застенчивого курсанта Лаверн Хукс, которая запомнилась зрителю своим тонким голосом. Причина смерти актрисы пока не установлена, однако известно, что в последнее время она болела.

Рэмси прославилась после своей комедийной роли во франшизе «Полицейская академия», первая часть которой вышла в 1984 году, а последняя — в 1989-м. При этом в 1970-х она успешно развивала карьеру, играя в мюзиклах на Бродвее, а также снимаясь в телевизионных проектах.

После «Полицейской академии» актриса продолжила телевизионную карьеру, сыграв эпизодические роли в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Секретный агент Макгайвер», а также озвучивала Ди Холлера в анимационном фильме «Семейка Аддамс».

5 января умерла американская актриса Таня Робертс, известная по фильму «Вид на убийство» (1985), в котором она сыграла девушку агента Джеймса Бонда.