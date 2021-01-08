Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Еще четыре сотрудника Белого дома ушли в отставку после беспорядков
Общество
В МЧС заявили об улучшении пожарной безопасности в торговых центрах
Наука
Первая ступень Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике
Мир
Полиция Капитолия опровергла смерть пострадавшего в беспорядках офицера
Мир
Американский врач умер после прививки вакциной Pfizer
Мир
Демократы в конгрессе потребовали ответа Пенса по отставке Трампа
Мир
В Шанхае объявили «оранжевый» уровень опасности из-за экстремальных холодов
Мир
Царнаев потребовал от властей США $250 тыс. из-за условий содержания в тюрьме
Мир
Помпео и Мнучин обсуждали применение 25-й поправки в отношении Трампа

Два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Машина медицинской службы столкнулась с грузовиком на Сахалине, в результате аварии погибли два человека, сообщает 8 января пресс-служба регионального управления МЧС.

«Наши водители ездят иначе»: ГИБДД рассказала о правилах обгона зимой
О чем следует помнить на зимней дороге

Отмечается, что ДТП произошло на пятом километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха.

«В результате столкновения пострадало два человека находившихся в автомобиле УАЗ», — сказано в сообщении.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, водитель УАЗа из-за погодных условий допустил занос автомобиля, после чего столкнулся со встречной машиной МАN.

По факту происшествия ведомство проводит проверку, рассказал собеседник агентства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020