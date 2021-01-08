Два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы на Сахалине

Машина медицинской службы столкнулась с грузовиком на Сахалине, в результате аварии погибли два человека, сообщает 8 января пресс-служба регионального управления МЧС.

Отмечается, что ДТП произошло на пятом километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха.

«В результате столкновения пострадало два человека находившихся в автомобиле УАЗ», — сказано в сообщении.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, водитель УАЗа из-за погодных условий допустил занос автомобиля, после чего столкнулся со встречной машиной МАN.

По факту происшествия ведомство проводит проверку, рассказал собеседник агентства.