Царнаев потребовал от властей США $250 тыс. из-за условий содержания в тюрьме

Джохар Царнаев, отбывающий в США пожизненное наказание за участие в организации теракта на Бостонском марафоне, подал судебный иск к властям Соединенных Штатов с требованием выплатить компенсацию в размере $250 тыс. за излишне строгие содержания в тюрьме. Об этом сообщила газета Boston Herald.

Царнаев требует от федеральных властей США выплаты компенсации за то, что подвергается дискриминации и незаконному обращению со стороны сотрудников тюрьмы в городе Флоренс. В частности, он обращает внимание на то, что сотрудники тюрьмы изъяли у него кепку и бадану, также ему слишком редко позволяют принимать душ. В иске подчеркивается, что условия содержания отрицательным образом сказываются на его психическом и физическом состоянии.

Исковое заявление было написано от руки и в начале недели было передано в федеральный окружной суд. Поскольку Царнаев не предоставил некоторые документы и не оплатил пошлину в размере около $400, судья пока не принял иск к рассмотрению.

3 августа 2020 года президент США Дональд Трамп призвал федеральное правительство повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву. По словам американского лидера, редко кто заслуживал бы смертной казни больше, чем «бостонский террорист Джохар Царнаев».

Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля 2013 года. В результате погибли три человека, пострадали более 280.

Обвинение в организации теракта было выдвинуто в отношении братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Джохар был задержан 20 апреля. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Коллегия присяжных в бостонском суде в мае 2015 года вынесла в отношении Джохара Царнаева вердикт о смертной казни. В августе его адвокаты подали апелляцию. Царнаев находится в тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо.