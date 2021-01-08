Трампа могут привлечь к ответственности за беспорядки в Вашингтоне
Дональда Трампа могут привлечь к ответственности за беспорядки 6 января, передает телеканал «Известия».
И.о. федерального прокурора в Вашингтоне отметил: для того, чтобы возбудить дело, ведомство изучает действия всех причастных к митингам.
Оппоненты обвиняют лидера страны в том, что он провоцировал активистов на решительные действия.
О том, что президент виноват в протестах, ранее заявил избранный президент США Джо Байден.
Иммунитет от обвинений для Трампа перестанет действовать с 20 января.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.