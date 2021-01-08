Популярные соцсети заблокировали аккаунты Трампа

Популярные соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа, передает телеканал «Известия».



Бессрочную заморозку ввела администрация Snapchat. Facebook и Instagram президента будут закрыты до 20 января.

Марк Цукерберг заявил, что блокировка связана с необходимостью обеспечить мирную передачу власти. Основатель Facebook: считает, что Трамп своими постами провоцировал активистов у Капитолия.

Аккаунт политика в Twitch также не будет активен до инаугурации избранного президента Джо Байдена. После 20 января соцсеть пересмотрит вопрос о блокировке.

Заморозку на 12 часов вводили модераторы Twitter. Соцсеть требовала от Трампа удалить некоторые сообщения. Публикации касались результатов голосования в США. В частности, в одной из них действующий президент заявил, что выборы были украдены у американского народа. Политик уже стер записи, нарушающие правила соцсети.

Особые правила блокировки продолжат действовать на YouTube. Хостинг удаляет видео с дезинформацией о выборах. Такие требования YouTube ввел в начале декабря. Также соцсеть удалила несколько роликов с канала самого Трампа. Его речь о протестах у Капитолия на YouTube более недоступна.

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