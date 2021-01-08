В Шанхае объявили оранжевый уровень опасности из-за экстремальных холодов

Центральная метеорологическая станция Шанхая объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за экстремально низкого для данного региона похолодания. Об этом 8 января сообщает ТАСС.

В отдельных районах города температура воздуха может опустится до -7…-9 градусов. Таким образом пятница может стать самым холодным днем января в Шанхае за последние 20 лет. С учетом высокой влажности воздуха и отсутствия центрального отопления в жилых комплексах такая температура уже считается экстремальной.

Местные власти призывают жителей проявлять осторожность и избегать переохлаждения при нахождении в неотапливаемых помещениях и на открытом пространстве. Людям с хроническими заболеваниями, пожилым, детям и беременным женщинам рекомендовано не выходить на улицу.

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в первый рабочий день года 11 января жителей европейской части страны ожидает похолодание.