Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 8 января

В Москве в пятницу, 8 января, ожидаются облачность и небольшой снег с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем температура в столице составит -4...-2 градуса, а ночью похолодает до -6.

В Московской области днем столбики термометров опустятся до -6 градусов, а ночью ожидается до -8 градусов.

Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление составит около 745 мм рт. ст.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы. По его словам, мощное похолодание начнется уже вечером 10 января.