Не менее 210 авиарейсов отменены в Японии из-за плохой погоды

Резкое ухудшение погодных условий привело к отмене не менее 210 авиарейсов в Японии, сообщает в пятницу, 8 января, телеканал NHK.

Отмечается, что в прибрежной части страны наблюдаются сильные снегопады, метель и штормовой ветер.

Из-за этого, в частности, не состоятся 132 авиарейса перевозчика All Nippon Airways (ANA) и 48 рейса авиакомпании Japan Airlines.

Большинство отмененных рейсов должны были выполняться внутри страны. Телеканал допускает, что по мере ухудшения погоды в других районах Японии, число отмененных авиарейсов может увеличиться.

6 января авиакомпании Японии отменили более 300 рейсов из-за сильной метели в старне.