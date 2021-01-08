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Из Госдепа уволили критиковавшего Трампа эксперта по Ирану

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Специальный советник Госдепартамента по Ирану Габриэль Норонья был уволен после критики в адрес президента США Дональда Трампа из-за беспорядков в Вашингтоне, сообщает 7 января Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.

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Экс-советник входил в состав группы Iran Action и подчинялся непосредственно госсекретарю Майку Помпео.

Накануне Норонья на своей странице в Twitter обвинил американского лидера в подстрекательстве толпы, которая в итоге ворвалась в здание конгресса США, и заявил, что тому следовало бы уйти со своего поста из-за профнепригодности.

Собеседники агентства рассказали, что на следующий день Белый дом уволил чиновника из Госдепартамента.

Отмечается, что Госдеп и Белый дом отказались от комментариев, а с Нороньей журналистам не удалось связаться.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал демократ Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека. Еще несколько десятков полицейских получили травмы, причем некоторые правоохранители госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

При этом американский политолог Дэниел Шоу заявил, что демократии, о которой любят говорить в Вашингтоне, никогда не существовало. Подтверждением, по его словам, являются прошедшие в городе беспорядки и штурм Капитолия.

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