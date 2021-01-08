В Туле священники поздравили пациентов «красной зоны» с Рождеством

Пациентов с COVID-19 «красной зоны» инфекционного госпиталя в Туле и его сотрудников поздравил с Рождеством председатель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению протоиерей Сергий Резухин.

Вместе с преподавателем городской духовной семинарии Петром Резухиным он обошел все этажи Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Каждому пациенту они вручали сладкие подарки и поздравляли с праздником.

«Мы ощутили на себе и поняли, как сложно работать медикам, честь и хвала им за их нелегкий труд! Своими глазами увидели, как страдают болящие, как сложно им приходится в борьбе с коварным недугом. Мы надеемся, что многие пациенты после нашего визита почувствуют, что они не одиноки и Господь рядом с ними», — цитирует отца Сергия телеканал «Вести Тула» в четверг, 7 января.

Отмечается, что это был первый визит священнослужителей в тульский ковидный госпиталь. По словам главврача Людмилы Асеевой, встреча с отцом Сергием «вдохнула» в пациентов и персонал новые силы.

«Им очень приятно, что в такой светлый праздник — Рождество Христово — к ним с поздравлениями пришел отец Сергий. Ведь духовное общение и доброе отношение к людям никогда не теряло своего значения, а в условиях очень жесткой и напряженной борьбы с новым недугом — просто бесценно», — отметила Асеева.

В ближайшее время отец Сергий посетит инфекционный госпиталь на базе ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина», где врачи и пациенты тоже борются с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подарил церкви Николы на Липне в Новгородской области икону Господь Вседержитель. Именно в этом старинном храме российский лидер встречал Рождество.