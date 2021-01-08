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В генконсульстве РФ рассказали о контактах с органами США по делу Тюрина

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Генконсульство России в Нью-Йорке находится в контакте с правоохранительными органами США по делу гражданина РФ Андрея Тюрина, приговоренного к 12 годам тюрьмы за киберпреступления. Об этом 8 января сообщил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский.

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«Генконсульство России в Нью-Йорке держит на контроле дело Андрея Тюрина и находится в контакте с правоохранительными органами США», — приводит его слова «РИА Новости».

Топольский отметил, что условия содержания Тюрина под стражей были тяжелыми, и напомнил, что россиянин заболел COVID-19 в американской тюрьме.

Ранее, 7 января, федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил Тюрина к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления.

Россиянина экстрадировали в США из Грузии в сентябре 2018 года. Ему инкриминируются взломы компьютерных систем, в том числе финансовых структур, брокерских контор и СМИ, публикующих финансовую информацию. Отмечалось, что за эти преступления он мог получить до 92 лет тюрьмы.

Изначально россиянин заявлял о своей невиновности в киберпреступлениях в сентябре 2018 года. Спустя год он пошел на сделку с прокуратурой, признав вину по нескольким пунктам обвинения. Секретная служба США утверждала, что он с сообщниками «присвоили сотни миллионов долларов».

Приговор россиянину должны были огласить 13 февраля 2020 года, но процесс несколько раз переносили. Последний раз его перенесли 9 декабря — на 7 января 2021 года.

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